Yozgat Kırşehir’de mutlu: 2-0

Bölgesel Amatör Ligi’nin 18.hafta maçında Pazar günü Ahi Stadı’nda ligde şampiyonluk iddiası kalmayan iki ekip Yeşil Kırşehirspor ile Yozgatspor karşı karşıya geldi…

AHİ Stadı’nda oynanan maça konuk takım Yozgatspor başladı…

Dk.2: Serhat Velioğlu’nun pasıyla Mehmet Uzun bir anda kaleci Mustafa ile karşı karşıya kaldı. Mehmet’in şutunda kaleciyi geçen topu savunmada Muammer uzaklaştırdı.

Dk.13: Yozgatspor atağında Özcan’ın pasında Volkan bir anda savunmanın arkasına saktı. Bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Volkan’ın şutunu kaleci Serkan son anda çıkardı.

Dk.14: Ani gelişen Yozgatspor atağında Volkan Suer’in ortasında kaleci Serkan boşa çıktı. Yunus Emre’nin kafa vuruşunda ağlara giden topu son anda Yiğit Alan çizgiden topu çıkardı.

Dk.35 (GOL): Soldan gelişen Yozgatspor atağında Muhammed Mustafa topu içeriye kesti. Muhammed’in ortasını iyi takip eden Yunus Emre Birinci kafayla topu ağlara göndererek takımını bu zorlu deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Dk.41 (GOL): Mustafa Özkaya’nın pasıyla Volkan ceza alanına girdiği anda Aminu Muhammed tarafından arkasından çekilerek yere indirildi ve hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen İlkay Demir plase bir vuruşla topu ve kaleci Serkan’ı ayrı köşelere göndererek skoru 2-0 yaptı.

Dk.59: Yeşil Kırşehirspor atağında Serhat’ın yaptığı ortaya ceza sahası içinde Necat Kalabay’ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

Dk.62: Yozgatspor soldan Mustafa Özkaya ile atağa çıktı. Mustafa içeriye kesti, Yunus Emre üzerinden atlayarak Kıvanç’a bıraktı. Kıvanç’ın sert şutunu savunma topun önüne kendini tarak tehlikeyi önledi.

Dk.64: Yozgatspor atağında Oğuzhan’ın ara pasında Kırşehirspor savunmasının ofsayt diye duraklaması sonucu topla buluşan Yunus Emre kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldı. Yunus’un etkisiz vuruşu kaleci Serkan’da kaldı.

Dk.72: Yeşil Kırşehirspor sağ kanattan köşe atışı kazandı. Süleyman’ın ortasında kafalardan seken topu arka kale direğinde Mehmet Uzun’un kafa vuruşu üstten auta çıktı.

Dk.81: Yeşil Kırşehirspor soldan Furkan Çırakoğlu ile etkili geldi. Furkan ceza alanı içinde Serhat Velioğlu’nu gördü. Serhat’ın sert şutunda top üstten auta çıktı.

Dk.83: Süleyman’ın ara pasıyla soldan topu önünde bulan Furkan, topu kontrol etmekte ağır kaldı ve topu vurmakta etkisiz kalınca Kırşehirspor net bir pozisyonu harcamış oldu.