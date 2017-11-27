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YOZGAT KAZA YAPTI!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, ‘mutlak galibiyet’ parolası ile gittiği Aksaray deplasmanında, maçın ilk yarısında 10 kişi kalmasına rağmen iyi bir mücadele verdi.

YOZGAT KAZA YAPTI!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, ‘mutlak galibiyet’ parolası ile gittiği Aksaray deplasmanında, maçın ilk yarısında 10 kişi kalmasına rağmen iyi bir mücadele verdi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 07:05
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YOZGAT KAZA YAPTI!

Gol yollarında, rakip takımın defansını geçemeyince gelişen ataklarda kalesinde gördüğü gollerle, sahadan 3-1 yenik ayrılıp, liderlik koltuğu ile birlikte avantajını da kaybetti. 15’inci dakikada soldan gelişen Aksaray Belediyespor atağında ceza sahasına yapılan ortaya Mehmet dokunamayınca ev sahibi ekip mutlak golden oldu. 17’inci dakikada Yozgatspor defansının arkasına atılan topa Aksaray Belediyespor forvet oyuncularından önce kaleci Cengiz ceza sahasına çıkıp topu uzaklaştırınca Aksarayspor mutlak bir golden daha oldu. 19’uncu dakikada Yozgatspor kontra atağında sağdan Nizamettin’in orta şut karışımı ceza sahasına gönderdiği top Aksaray Belediyespor kalecisinde kaldı.  21’inci dakikada Hakkı Tosun’un sol kanattan ceza sanasına gönderdiği topu Nizamettin’den önce Aksaray Belediyespor defans oyuncuları kafayla uzaklaştırdı. 22’inci dakikada Ali Yakup’un serbest vuruştan ceza sahasına gönderdiği topu Aksaray Belediyesporlu defans oyuncuları uzaklaştırdı. 25’inci dakikada ev sahibi ekip kontra atağında kale çizgisine kadar inen Onurhan, müsait durumdaki arkadaşına Eren’e topu aktardı, bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üsten az farkla auta çıkarken, Aksaray Belediyespor mutlak golden oldu.  33’incü dakikada Yozgatspor’dan Mehmet Şükrü Önder, rakibine sert müdahale edince müsabaka hakemin tereddütsüz kırmızı kartını gösterdi. 62’inci dakikada gelişen Aksaray Belediyespor kontra atağında sağdan ceza sahası önüne çevrilen topla buluşan Eren düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Yozgatspor ağlarına bırakınca evsahibi ekip, 1-0 öne geçti. 66’ıncı dakikada soldan ceza sahasına giren Nizamettin’in Aksaray Belediyesporlu defans oyuncusu Mehmet Tolunay Gül’ün müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını bir kez daha gösterirken, Mehmet Tolunay Gül’ü ise kırmızı kart ile oyun dışında bıraktı. Penaltı vuruşunu kullanan Hakkı Tosun, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak skoru 1-1’e taşıdı. 76’ıncı dakikada Aksaray Belediyespor’un kullandığı serbest vuruşta Yozgatspor ceza sahasına gönderilen topu Hakkı Tosun kafayla uzaklaştırdı. 77’inci dakikada Yozgatspor kontra atağında Aksaray Belediyespor defansının arkasına atılan topa Nizamettin’den önce kaleci sahip olunca Yozgatspor mutlak golden oldu. 80’inci dakikada sağdan Yozgatspor ceza sahasına gönderilen topa Aksaray Belediyesporlu oyunculardan önce kaleci Cengiz müdahale edince ev sahibi ekip mutlak golden oldu. 86’inci dakikada sağdan gelişen Aksaray Belediyespor atağında ceza hasına yapılan topa iyi yükselen Onurhan’ın kafa şutu filelerle buluşunca evsahibi ekip 2-1 öne geçti. 89’unca dakikada gelişen Aksaray Belediyespor kontra atağında Yozgatspor defansından sıyrılan Kevın kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda top bir kez daha Yozgatspor ağlarıyla buluşunca skor 3-1’e taşınıp, maçın skoru da belirlenmiş oldu. Yozgatspor, aldığı bu yenilgi ile puan cetvelinde üçüncü sıraya gerilerken, Nevşehirspor maç fazlası ile liderlik koltuğunu devraldı. Aksaray Belediyespor ise ikinci sıraya yükseldi. Ligin ise en avantajlı takımlarından birisi olarak, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

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