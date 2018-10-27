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YOZGAT KARTALININ ZiRVE TURU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig’i Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor yarın deplasmanda oynayacağı Üneyspor müsabakasının son hazırlıklarını tamamlayarak bugün yola çıkacak.

YOZGAT KARTALININ ZiRVE TURU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig’i Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor yarın deplasmanda oynayacağı Üneyspor müsabakasının son hazırlıklarını tamamlayarak bugün yola çıkacak.

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
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YOZGAT KARTALININ ZiRVE TURU

Armasını Yozgat’ın sembolü haline gelen Şah kartalından oluşturan Yozgat Kartalları yarın deplasmanda Ünyespor’u yenerek emanet verdikleri liderlik koltuğunu tekrar almak istiyorlar. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, yarın Üneyspor karşısında puan yada puanlar almak istediklerini söyledi. Çok zor bir deplasmana çıktıklarını hatırlatan başarılı çalıştırıcı, ‘’İlk dört haftalık periyotta çok zor müsabakalar oynadık. Ancak hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık. Şimdi en zor deplasmanlarımızdan bir tanesine çakacağız. Şampiyonluk yolundaki birebir rakiplerimizden olan Ünyespor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Bu zorlu deplasmanda alacağımız her puan bizim için altın değerindedir. Bu müsabakada taraftarlarımızın da bizleri yalnız bırakmayacağına inanıyoruz.12’inci adamımız Ünye deplasmanında dolduracakları tribünlerden bizleri 90 dakika destekleyip takımımıza itici güç olacaklardır. Şimdiye kadar aldığımız galibiyetlerde taraftarımızın da katkısı bize çok oldu. Onlarla birlikte bu puanları kazandık ve yine onlarla birlikte puanları kazanmaya devam edeceğiz. Bize güvenenlerin güvencini boşa çıkarmamak için yarın sahada oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır’’ dedi. 

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