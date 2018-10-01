YOZGAT KARTALI ZiRVEYE KONDU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, konuk ettiği Sinopspor’u 3-1 yenerek grupta liderlik koltuğuna kuruldu. Müsabakanın başından sonuna kadar iyi bir oyun ortaya koyan kırmızı siyahlı ekip, üst üste geliştirdiği ataklar ile rakip kalede gol aradı. Dakika 5’te Yozgatspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Burak Emre’nin ceza alanı içerisine kestiği topu Sinop savunması uzaklaştırdı. Dakika 9’da Yozgatspor’dan Onur Kaya aldığı toplu ceza alanına yaklaştı. Yaklaşık 20 metreden sert şutu üstten auta çıktı. Dakika 15’de Yozgatspor savunmasında Erol Koç’un Cengiz’e vermek istediği top kısa düştü. Sinopspor’dan Tahir Türker topla buluştu. Burak Altunay’ı rahat geçen Tahir Türker topu ağlara gönderdi. 0-1. Dakika 18’de Yozgatspor’dan Nurettin Ecevit ceza sahasına kestiği topu Murat Kürüm Hüseyin Çelik’in önüne indirdi. Hüseyin Çelik’in ceza sahası dışında sert şutu filelerle buluştu: 1-1. Dakika 20’de Yozgatspor Murat Kürüm ile sağ kanattan atak geliştirdi. Murat Kürüm’ün ceza alanı içerisine gönderdiği top diğer kanattan taca çıktı. Dakika 21’de Nurettin Ecevit’in kullandığı serbest atışa Hüseyin Çelik kafa ile dokundu. Top az farkla auta çıktı. Dakika 25’de Yozgatspor’un kazandığı korner atışını Sinop savunması uzaklaştırmak istedi. Topla buluşan Onur Kaya topu ceza alanı içerisine kesti. Hüseyin Çelik’in indirdiği topu Burak Altunay ağlara gönderdi. 2-1, Dakika 33’de Yozgatspor atağında Onur Kaya’nın yaptığı ortaya iyi yükselen Hüseyin Çelik’in vuruşu direkten döndü. Dakika 37’e ani gelişen Sinopspor atağında Tahir Türker, Onur Berber’i topla buluşturdu. Onur Berber’in ceza alanına girer girmez vuruşunu kaleci Cengiz Karaaslan kornere çeldi. Dakika 38’de Sinopspor’dan İlhan müsabaka hakemine küfredince ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Dakika 44’e Yozgatspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Burak Emre Kayan’ın yaptığı ortayı Sinopspor savunması uzaklaştırdı. Dakika 45’de Yozgatspor oyuncularının yaptığı pres sonucunda hata yapan Sinopspor defans oyuncuları Mehmet Şükrü’yü topla buluşturdu. Mehmet Şükrü ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği topu Sinop kalecisi kontrol etti. Müsabakanın ilk yarısı Yozgatspor’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda da Yozgatspor daha atak oynayan taraf oldu. Dakika 53’de Sinopspor atağında Onur Berber’in pasında Ertan Miraç Ayyıldız’ın vuruşu auta çıktı. Dakika 56’da Yozgatspor’un geliştirdiği atakta Nurettin Ecevit’in sert şutu üstten auta çıktı. Dakika 75’de Esosa Priestley sağ kanattan ceza alanı içerisine girdi. Penaltı noktasına kestiği topu Hüseyin Çelik rövaşata ile tamamlamak istedi. Ancak top kaleci Ufuk Alparslan’da kaldı. Dakika 83’de Ender gelişen Sinopspor atağında Caner Turp’un vuruşu yağ ağlarda kaldı. Dakika 84 Sinopspor’dan Mehmet Kahyaoğlu’nun vuruşu auta çıktı. Dakika 89 Yozgatspor’un hızlı geliştirdiği atakta Burak Emre Kayan, ceza alanı içerisinde Hüseyin Çelik’e alda at dercesine top çıkardı. Hüseyin Çelik müsait durumda topu ağlara gönderdi. 3-1 Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Yozgatspor kendi sahasında Sinopspor’u 3-1 mağlup etti.

Kırmızı siyahlı ekip aldığı bu galibiyet ile puanını üçe yükseltirken, puan cetvelinde de liderlik koltuğuna kuruldu.

