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Yozgat Kartalı Sinop'a hazırlanıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Pazar günü konuk edeceği Sinopspor müsabakasının hazırlıklarını Bozok Stadında yaptığı çift kale antrenman ile sürdürdü.

Yozgat Kartalı Sinop'a hazırlanıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Pazar günü konuk edeceği Sinopspor müsabakasının hazırlıklarını Bozok Stadında yaptığı çift kale antrenman ile sürdürdü.

28 Eylül 2018 Cuma 01:00
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Yozgat Kartalı Sinop'a hazırlanıyor

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu İbrahim Baş, Pazar günü ligin güçlü ekiplerinden Sinopspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Bu zorlu müsabakadan üç puan ile ayrılan tarafın kendilerinin olacağına inandığını dile getiren tecrübeli teknik adam, ‘’Bu müsabakanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Güçlü rakibimizi yenmek için gerekli teknik ve taktik çalışmalarımızı yapıyoruz. Takımımız moral ve motivasyon açısında bu müsabakaya hazırlar. Yaptığımız taktik antrenmanlar ile daha da iyi olacağız’’ dedi.

Son Güncelleme: 27.09.2018 18:56
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