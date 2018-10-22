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YOZGAT KARTALI KARARLI

YOZGAT Milli Parkı Çamlık zirvesinde yaptığı yuva ile şehre mal edilen Şah Kartalı'nı amblem olarak tercih eden Yozgatspor, zirve yarışında edindiği liderlik koltuğunu bırakmamak için çalışıyor. Yozgat Kartalı gibi zirveyi seven, sezon sonunu da zirvede tamamlamak isteyen kırımızı siyahlı ekibin futbolcuları, hafta sonunda deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik heyette rakip takımların son durumlarını görebilme adına Amasya'da oynanan Amasyaspor-Ünyespor maçını takip ettiler.

YOZGAT KARTALI KARARLI

YOZGAT Milli Parkı Çamlık zirvesinde yaptığı yuva ile şehre mal edilen Şah Kartalı'nı amblem olarak tercih eden Yozgatspor, zirve yarışında edindiği liderlik koltuğunu bırakmamak için çalışıyor. Yozgat Kartalı gibi zirveyi seven, sezon sonunu da zirvede tamamlamak isteyen kırımızı siyahlı ekibin futbolcuları, hafta sonunda deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik heyette rakip takımların son durumlarını görebilme adına Amasya'da oynanan Amasyaspor-Ünyespor maçını takip ettiler.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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YOZGAT KARTALI KARARLI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Ünyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, bugün çift idman yapacak. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, bu hafta deplasmanda oynayacakları Ünyespor müsabakasının hazırlıklarına Cuma günü itibariyle başladıklarını söyledi. Şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden biri olan Ünyespor’u deplasmanda yenmek için yoğun bir çalışma programı içerisine girdiklerini dile getiren Baş, bugün çift idman yaparak hazırlıkları sürdüreceklerini sözlerine ekledi. 

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