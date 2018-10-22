YOZGAT KARTALI KARARLI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Ünyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, bugün çift idman yapacak. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, bu hafta deplasmanda oynayacakları Ünyespor müsabakasının hazırlıklarına Cuma günü itibariyle başladıklarını söyledi. Şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden biri olan Ünyespor’u deplasmanda yenmek için yoğun bir çalışma programı içerisine girdiklerini dile getiren Baş, bugün çift idman yaparak hazırlıkları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.