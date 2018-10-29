YOZGAT KARTALI HAMSi AVLADI

Müsabakanın ilk yarısında Ünyespor Yozgatspor’a oranla daha atak oynayan taraf oldu. 10. dakikada gelişen Ünyespor atağında Ünyesporlu oyuncunun ceza sahası dışından şutu kaleci Cengiz’de kaldı. 21. dakikada hızlı gelişen Ünyespor kontra atağında soldan Vehbi Furkan Yıldırım’ın Yozgatspor ceza sahasına gönderdiği topa Ünyesporlu oyunculardan önce Burak Altunay müdahale edince ev sahibi ekip mutlak golden oldu. 22. dakikada Ali Yakup’un kornerden ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Üneysporlu oyuncuların kafa şutu üsten az farkla auta çıktı. 27. dakikada gelişen Yozgatspor atağında Onur Kaya’nın defansın arkasına attığı topa Murat Kürüm’den önce Ünyespor kalecisi kafayla müdahale edince kırmızı siyahlı ekip mutlak golden oldu. 33. dakikada Yozgatspor’un kazandığı serbest atışı Fidelis kullandı. Doğrudan kaleye gönderdiği top Ünyespor defansına çarparak kornere çıktı. 38. dakikada Ünyespor’un kazandığı serbest vuruşta Yozgatspor caza sahasına gönderilen top kafalardan sekti meşin yuvarlağı önünde bulan Emre Açıkgöz’un vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0. 42. dakikada ani gelişen Ünyespor kontra atağında Meye’nin ara pasında topla buluşan Ali Yakup’un ceza sahası dışından sert şutu filelerle buluştu ancak müsabaka hakemi elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti. Müsabakanın ilk yarısı Ünyespor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 48. dakikada Yozgatspor’un kullandığı serbest vuruşta Mehmet Şükrü’nün kaleye gönderdiği top kafalardan sekti, Hüseyin’in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 50. dakikada Mehmet Şükrü’nün sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi. 55. dakikada gelişen Ünyespor kontra atağında Meye’nin pasında topla buluşan Aydın Çetin Cengiz’in solundan meşin yuvarlağı filelere bıraktı 2-0. 60. dakikada gelişen Yozgatspor atağında Hüseyin Çelik’in ceza sahası dışından sert şutunu Ünyespor kalecisi güçlükle kornere çeldi. 65. dakikada Muhammed’in kaleye gönderdiği top direk filelerle buluştu: 2-1. 77. dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında soldan Ünyespor ceza sahasına gönderilen topa kafayla dokunan Muhammet’in şutunda top filelerle buluştu: 2-2 82. dakikada Mehmet Şükrü Önder’in serbest vuruştan kaleye gönderdiği top yan ağlarda kaldı. 90. dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında Ünyespor defansının arkasına atılan topla buluşan Nurettin’in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2 Müsabakanın ilk yarısında hem Yozgatspor’dan hem de Ünyespor’dan birer oyuncu kırımız kar görürken ikinci yarıda ise Ünyesporlu oyuncu ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Yozgatspor aldığı bu galibiyet ile puanını 14’e yükseltirken, rakibinden de liderlik koltuğunu devraldı.