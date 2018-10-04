YOZGAT KARARLI

Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, istasyon çalışmaları ile başladıkları antrenmanı 5’e 2 top çalışması ile tamamladı. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, hafta sonu Çarşambaspor ile deplasmanda çok zor bir müsabaka çıkacaklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşısında galip gelip ilk iki haftada yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, ‘’Çarşambaspor müsabakasına iyi hazırlanıyoruz. Bu müsabakadan galibiyet ile ayrılıp yolumuza emin adımlar ile devam etmenin hesaplarını yapıyoruz’’ dedi.