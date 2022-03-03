Yozgat K grubunda

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonunda Kadınlar 3’üncü Ligi’ne, başvuru şartlarını yerine getiren toplam 85 takımın katılacağı, Lig’in bölgesel olarak düzenleneceği bildirildi. Kadınlar 3’üncü Ligi’nin normal sezonunda müsabakalar 16 grupta çift devreli olarak yapılacağının belirtildiği açıklamada, ‘’Normal sezonun ardından oynanacak Play-Off maçları sonrasında 8 takım 2022- 2023 sezonunda Kadınlar 2’inci Liginde yer alma hakkını elde edecek. Geçerli bir mazeret olmaksızın ligden çekilen, müsabakalara çıkmayan ve müsabakalara çıkmadığı için hükmen mağlubiyet kararı ile ligden çıkarılan takımlar, takip eden 2 sezon boyunca Kadınlar 3’üncü Ligi’nde yer alamayacak. İlgili kulüplerin yöneticileri de Kadın Ligleri’ndeki kulüplerde görev yapamayacak. Play-Off yapısı ve performans katkı paylarının önümüzdeki günlerde açıklanacak’’ denildi. Yurdum Gençlikspor takımının yer aldığı grupta ise Aksaray Tuzgölüspor, Erenköy, Malatya Bayanlarspor, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımları bulunuyor.

