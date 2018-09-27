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Yozgat İl Özel İdareye 5 takviye

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubun’da Play-Off mücadelesi vermeye hazırlanan Yozgat İl Özel İdarespor kadrosunu 5 oyuncu ile güçlendirdi.

Yozgat İl Özel İdareye 5 takviye

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubun’da Play-Off mücadelesi vermeye hazırlanan Yozgat İl Özel İdarespor kadrosunu 5 oyuncu ile güçlendirdi.

27 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Yozgat İl Özel İdareye 5 takviye

Her sene olduğu gibi bu sezonda da hedefini Bölgesel Amatör Lig olarak belirleyen Yozgat İl Özel İdarespor, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürürken dış transfer çalışmalarında da görüştükleri oyuncuları renklerine bağlamaya çalışıyor. Yozgat İl Özel İdarespor yönetimi Cihan Berat Fidancı, Necdet Can Yücel, Abdullah Tuna, Emre Yeşilyurt, Hanifi Ceyhan’ı renklarıne bağladı.  

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