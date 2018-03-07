Yozgat'ı temsil edecekler

Boğazlıyan'da ortaokullar arasında yapılan maçları kazanarak Boğazlıyan birincisi olan ve akabinde Yozgat'taki müsabakaları da kayıpsız tamamlayarak il birinciliğine yükselen Şehit Seyit Ortaokulu Minik Kızlar Voleybol Takımı, Yozgat'ı temsilen gittiği Niğde'den de birincilikle döndü. Okul Müdür Yardımcısı Mustafa Posçu gözetiminde ve Beden Eğitimi Öğretmeni Muharrem Bozdağ'ın usta öğreticiliğiyle başarıyı elde eden minik kız öğrencileri, Boğazlıyan'a mutlu dönmesini bildi. Niğde'de iller arası voleybol müsabakasında yarı final oynamaya hak kazanan öğrencilerini tebrik eden Okul Müdürü Gürbüz Özdemir, "İnanmak, başarmanın yarısıdır" derler. Bizler de inandık ve başardık. İnşallah 4 Nisan'da yapılacak olan final maçlarını da kazanarak Yozgat'ımızı Türkiye şampiyonu yapacağız" dedi.