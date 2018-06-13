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YOZGAT, GEÇMiŞiNi ARIYOR!

TÜRKİYE 3’üncü Ligi’nin yeniden kurulmasını sağlayıp, daha sonraki yıllarda 3’üncü ve 2’inci Ligin müdavimi takımlardan birisi haline gelen, Süper Lig’de bile mücadele veren, son 5 yıllık sezon içerisinde ise Bölgesel Amatör Ligi’nde yer bulan Yozgatspor, camia olarak eski günlerine dönebilmenin yollarını arıyor.

YOZGAT, GEÇMiŞiNi ARIYOR!

TÜRKİYE 3’üncü Ligi’nin yeniden kurulmasını sağlayıp, daha sonraki yıllarda 3’üncü ve 2’inci Ligin müdavimi takımlardan birisi haline gelen, Süper Lig’de bile mücadele veren, son 5 yıllık sezon içerisinde ise Bölgesel Amatör Ligi’nde yer bulan Yozgatspor, camia olarak eski günlerine dönebilmenin yollarını arıyor.

13 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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YOZGAT, GEÇMiŞiNi ARIYOR!

Eline birden fazla fırsat geçmesine karşın, 3’üncü ligin kapısından dönen kırmızı siyahlı kulübün yeniden yapılanıp, eski günlerde olduğu gibi her kesimin peşinden koştuğu başarılı bir takım oluşturma yolunda başlatılan çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz sezon yaşanılan olumsuz havanın ardından sessizliğin hakim olduğu Yozgatspor’un yeniden hareketli günlerine kavuşabilmesi için Yozgat Valiliğinde toplantı yapıldı. Üst düzey bürokratların katılımı ile masaya yatırılan Yozgatspor kulübünün geleceğine yönelik ciddi bir adım atılamadı. Daha sonra bir biri ardına yapılan küçük çaplı toplantılarda Yozgatspor’un geleceği konuşuldu. Kırmızı siyahlı camia ile ilgili ciddi adımların bayram sonrasında daha sık atılmaya başlanıp, geniş katılımlı toplantılarla çözüm arayışının sürdürüleceği kaydedildi. Bu arada, kulüp yönetiminin de belirlenip, transfer çalışmalarına seçim sonrasında başlanılabileceği öğrenildi.

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