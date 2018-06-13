YOZGAT, GEÇMiŞiNi ARIYOR!

Eline birden fazla fırsat geçmesine karşın, 3’üncü ligin kapısından dönen kırmızı siyahlı kulübün yeniden yapılanıp, eski günlerde olduğu gibi her kesimin peşinden koştuğu başarılı bir takım oluşturma yolunda başlatılan çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz sezon yaşanılan olumsuz havanın ardından sessizliğin hakim olduğu Yozgatspor’un yeniden hareketli günlerine kavuşabilmesi için Yozgat Valiliğinde toplantı yapıldı. Üst düzey bürokratların katılımı ile masaya yatırılan Yozgatspor kulübünün geleceğine yönelik ciddi bir adım atılamadı. Daha sonra bir biri ardına yapılan küçük çaplı toplantılarda Yozgatspor’un geleceği konuşuldu. Kırmızı siyahlı camia ile ilgili ciddi adımların bayram sonrasında daha sık atılmaya başlanıp, geniş katılımlı toplantılarla çözüm arayışının sürdürüleceği kaydedildi. Bu arada, kulüp yönetiminin de belirlenip, transfer çalışmalarına seçim sonrasında başlanılabileceği öğrenildi.