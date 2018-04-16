Yozgat Finallerde

Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarı final müsabakalarının ilk gününde Ankara Gölbaşı Gençlikspor, ikinci gününde ise Tokat Turhal Mehmet Akif İlkokulu’na yenildi. Turnuvanın son gününde ise Akdeniz Üniversitesi Spor Kulübü karşılaşan Yozgat temsilcisi güçlü rakibini 29-28 yendi. Grubunu üçüncü sırada tamamlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı en iyi üçüncü takım olarak ikinci lige yükselme final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.