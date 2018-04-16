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Yozgat Finallerde

HENTBOL Bayanlar Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı İkinci Lig’e yükselme yarı final müsabakaların da en iyi üçüncü takım olarak final müsabakalarına yükselmeye hak kazandı.

Yozgat Finallerde

HENTBOL Bayanlar Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı İkinci Lig’e yükselme yarı final müsabakaların da en iyi üçüncü takım olarak final müsabakalarına yükselmeye hak kazandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Yozgat Finallerde

Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarı final müsabakalarının ilk gününde Ankara Gölbaşı Gençlikspor, ikinci gününde ise Tokat Turhal Mehmet Akif İlkokulu’na yenildi. Turnuvanın son gününde ise Akdeniz Üniversitesi Spor Kulübü karşılaşan Yozgat temsilcisi güçlü rakibini 29-28 yendi. Grubunu üçüncü sırada tamamlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı en iyi üçüncü takım olarak ikinci lige yükselme final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. 

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