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Yozgat ev sahibi

YOZGAT bu gün başlayacak olan Büyükler Greko-Romen Süper Lig müsabakalarına ve Anadolu Yıldızlar Lig’i (ANALİG) İç Anadolu Karate Grup müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Yozgat ev sahibi

YOZGAT bu gün başlayacak olan Büyükler Greko-Romen Süper Lig müsabakalarına ve Anadolu Yıldızlar Lig’i (ANALİG) İç Anadolu Karate Grup müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

10 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Yozgat ev sahibi

 Bugün başlayıp yarın sona erecek olan Büyükler Greko-Romen Süper Lig 1,2 ve 3’üncü hafta müsabakaları Rıza Kayaalp spor salonunda gerçekleştirilecek. Yozgatspor ile birlikte, İzmir Büyükşehir Belediye, ASKİ Spor, Bursa Olimpik Sporlar, İstanbul Büyükşehir Belediye, Çankırı Yaren Spor, Kayseri Şeker Spor, Ankara Ego, Çaykur Spor, Kasımpaşa Spor,  Manisa Akhisar Belediye, İstanbul Güreş İhtisas, Konya Büyükşehir Belediye, Konya Selçuklu Belediye takımlarının mücadele edeceği müsabakalar saat 10.00’da başlayacak. ANALİG İç Anadolu Karate Grup müsabakalarında ise Yozgat ile birlikte, Ankara, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Aksaray ve Kırıkkale takımları mücadele edecek. Celal Atik Spor Salon’unda oynanacak olan müsabakalar yarın sona erecek.
 

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