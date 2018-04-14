YOZGAT DERBiSi YARIN

İki takım açısından da çok zor geçecek olan müsabakada galip gelen takım Bölgesel Amatör Lig’de yenilen takım ise Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde devam edecek.

4’ÜNCÜ KEZ KARŞILAŞIYORLAR

Yozgatspor ile Sorgun Belediyespor tarihlerinde dördüncü kez karşı karşıya gelecek. İlk kez 16 Kasım 2014 tarihinde Bölgesel Amatör Lig 6’ıncı grup müsabakasında karşılaşan Yozgatspor ile Sorgun Belediyespor, daha sonra 14 Mart 2015 tarihinde yine Bölgesel Amatör Lig 6’ıncı grup müsabakasında karşı karşıya geldiler. İki müsabakayı da Yozgatspor 1-0 kazanırken, son müsabakalarını ise 14 Nisan 2017 tarihinde bu sefer Bölgesel Amatör Lig’e yükselme baraj müsabakasında karşı karşıya geldiler bu müsabakayı da Yozgatspor 1-0 kazanarak Bölgesel Amatör Lig’e devem etme şansı elde etmişti. Tam bir yıl sonra iki takım yeniden baraj müsabakasında karşı karşıya geliyor. Yozgatspor Sorgun Belediyespor’u yenerek hem rakibi karşısındaki yenilmezlik unvanını korumak hem de Bölgesel Amatör Lig’de kalmayı hedefliyor. Sorgun Belediyespor ise daha önce kaybettiği üç müsabakanın rövanşını alıp 4 yıldır özlemini duyduğu Bölgesel Amatör Lig’e yeniden yükselmeyi amaçlıyor. İki takım açısından da zor geçecek olan müsabakaya taraftarlarında yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

