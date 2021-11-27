Yozgat derbisi Çayıralan’da

İki aynı ilin takımın mücadelesinde iki takımda galibiyet istiyor. Deplasmanda kralı Sorgun Belediyespor deplasman serisine devam etmek isterken kendi evinde henüz mağlubiyeti bulunmayan Çayıralan Esnafspor ise taraftarının da desteğini arkasına alarak sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Ankara TKİspor ile oynadıkları müsabakayı kaybettiklerini ancak yarın konuk edecekleri Sorgun Belediyespor’u yenerek bu müsabakayı telafi edeceklerine inandıklarını söyledi. Sorgun Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Akkaya, yarın taraftarlarının da desteğini arkasına alarak bu zorlu mücadeleden alınlarının akıyla çıkacaklarını sözlerine ekledi. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek ise yarın Yozgat derbisinde Çayıralan Esnafspor ile karşı karşıya geleceklerini belirtti. Zorlu müsabakadan galibiyet ile ayrılmak istediklerini altını çizen Demirbilek, ‘’Kendi evimizde henüz galibiyetimiz olmamasına karşılık deplasmanda çok daha iyi mücadele ediyoruz. Çıktığımız iki deplasman mücadelesinden de üç puan ile ayrılmasını bildik. Çayıralan Esnafspor ile oynayacağımız müsabakadan da üç puan ile ayrılacağımıza ve zirve yarışımızı sürdüreceğimize inanıyorum’’ dedi.