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Yozgat Çeyrek finalde

NEVŞEHİR’in ev sahipliğinde Analig Voleybol kız ve erkek grup müsabakaları Damat İbrahim Paşa spor salonunda oynandı.

Yozgat Çeyrek finalde

NEVŞEHİR’in ev sahipliğinde Analig Voleybol kız ve erkek grup müsabakaları Damat İbrahim Paşa spor salonunda oynandı.

16 Ocak 2018 Salı 07:05
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Yozgat Çeyrek finalde

Gençlik Spor Bakanlığı tarafından Analig voleybol grup maçlarına Nevşehir’in ev sahipliğinde Ankara, Kırıkkale, Sivas, Aksaray, Kırşehir, Çankırı, Kayseri, Konya, Niğde ve Yozgat illerinin kız ve erkek karma takımları katıldı.
3 gün boyunca devam eden müsabakalarda kızlarda Ankara, Kırıkkale, Konya, Kayseri Nevşehir ve Yozgat takımları çeyrek finale çıkarken erkeklerde ise Kayseri, Ankara, Konya, Sivas, Çankırı ve Kırşehir takımları çeyrek finale çıktı.
Grup müsabakalarında çeyrek finale çıkan takımlar 16-18 Mart tarihlerinde Burdur’da yarı finale çıkmak için mücadele edecekler.
 

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