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Yozgat bugün toplanıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, bir haftalık izinin ardından bugün kendi tesislerinde toplanarak Yeşil Kamanspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak.

18 Şubat 2022 Cuma 00:44
Yozgat bugün toplanıyor

Geçtiğimiz hafta sonu Çayıralan Esnafspor ile oynanan müsabaka sonrasında teknik direktör Polat Özkan tarafından 5 günlük izin verilen kırmızı siyahlı ekip, bugün kendi tesislerinde toplanıyor. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, Çayıralan Esnafspor ile oynadıkları müsabaka sonrasında oyuncularına izin verdiğini ve bugün toplanacak olan takımı ile hazırlıklara başlayacaklarını söyledi. Bu haftayı maç yapmadan geçireceklerini hatırlatan Özkan, ‘’Haftayı dinlenerek geçireceğimiz için takımıma 5 günlük izin verdim. Bu gün kendi tesislerimizde toplanacağız ve Yeşil Kırşehirspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız’’ dedi. 

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