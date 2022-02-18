Yozgat bugün toplanıyor

Geçtiğimiz hafta sonu Çayıralan Esnafspor ile oynanan müsabaka sonrasında teknik direktör Polat Özkan tarafından 5 günlük izin verilen kırmızı siyahlı ekip, bugün kendi tesislerinde toplanıyor. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, Çayıralan Esnafspor ile oynadıkları müsabaka sonrasında oyuncularına izin verdiğini ve bugün toplanacak olan takımı ile hazırlıklara başlayacaklarını söyledi. Bu haftayı maç yapmadan geçireceklerini hatırlatan Özkan, ‘’Haftayı dinlenerek geçireceğimiz için takımıma 5 günlük izin verdim. Bu gün kendi tesislerimizde toplanacağız ve Yeşil Kırşehirspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız’’ dedi.