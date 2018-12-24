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Yozgat Bozokspor, ikinci yarıdan umutlu

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren ve ligin ilk yarısını zirvede tamamlayan Yozgat Bozokspor da Antrenör Hacı Hüseyin Çelik ligin ikinci yarısının kendileri için çok daha iyi geçeceğini söyledi.

Yozgat Bozokspor, ikinci yarıdan umutlu

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren ve ligin ilk yarısını zirvede tamamlayan Yozgat Bozokspor da Antrenör Hacı Hüseyin Çelik ligin ikinci yarısının kendileri için çok daha iyi geçeceğini söyledi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Yozgat Bozokspor, ikinci yarıdan umutlu

İyi bir ilk yarı geçirdiklerine inandığını dile getiren Çelik, ‘’Bir hafta öncesi İstanbul Üniversitesi maçını kötü oynadık ve bir puan kaybettik, neleri eksik yaptığımız konusunda takım olarak değerlendirmeler yaptık.

Daha iyi bir ikinci yarı geçireceğimize ve koymuş olduğumuz hedefe ulaşacağımıza inancımız tam.

Takım olarak hedefimize kenetlendik. Tüm takımlara ikinci devrede başardılar diliyorum’’ dedi.

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