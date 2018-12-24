Yozgat Bozokspor, ikinci yarıdan umutlu

İyi bir ilk yarı geçirdiklerine inandığını dile getiren Çelik, ‘’Bir hafta öncesi İstanbul Üniversitesi maçını kötü oynadık ve bir puan kaybettik, neleri eksik yaptığımız konusunda takım olarak değerlendirmeler yaptık.

Daha iyi bir ikinci yarı geçireceğimize ve koymuş olduğumuz hedefe ulaşacağımıza inancımız tam.

Takım olarak hedefimize kenetlendik. Tüm takımlara ikinci devrede başardılar diliyorum’’ dedi.