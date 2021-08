Yozgat Bozok Üniversitesi Finalde

Geleceğin teknolojisinde her bir Türk gencinin, ülkenin gelişim seyrinde anahtar unsur olarak görev alabilmesini sağlayacak yetkinlik düzeyine ulaşması motivasyonuyla bir araya gelmiş iki lisans öğrencisi ve bir danışmandan oluşan Ufuk Takımı başarısıyla gururlandırdı. Tüm platformlarda çalışabilecek uygulamadan oluşan Ufuk Projesi ile Türkiye Uzay Ajansı temasıyla ortaokul öğrencilerine uzay alanında katkı sağlamak ve öğrencilerde yeni ufuklar açılması hedeflenmekte. Ufuk Takımı Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Can Meşe ‘’Öğrencilerimiz harika bir iş başardılar ve başarmaya devam ediyorlar. Finale doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Hedefimiz birincilik’’ dedi. Takım üyeleri Veli Eren Özer ve Şevval Ünal, kararlılıkla başarıyı hedeflediklerini ve Yozgat Bozok Üniversitesi'ni başarılı şekilde temsil edeceklerini belirtti. Teknolojik çalışmaların ülkemizin geleceği için en büyük yatırım olduğunu belirten Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, teknoloji yarışmalarında başarı çıtasını her geçen yıl yükseltmeyi hedeflediklerine dikkat çekti. Rektör Karadağ, ‘’Ufuk Takımının Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Eğitim Teknolojileri Yarışması Kategorisinde üniversitemizi başarıyla temsil edeceğinden hiç şüphem yok. Bizler de üniversite olarak projeye her türlü desteği imkânlar dâhilinde sunmaya hazırız. Gönüllülük esasıyla takımların kurulması ve gelişmesinde büyük emeği olan Takım Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Can Meşe ve takım üyelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ diye konuştu.