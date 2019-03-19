Yozgat-Bozok omuz omuza

Yozgatspor ile Bozokspor Omuz Omuza Hep Birlikte Nice Şampiyonluklara yazılı pankart ile çıkan Yozgat Bozoksporlu oyuncular maç öncesinde salona gelen Yozgatsporlu oyunculara da çiçek taktik ettiler. Yozgatsporlu futbolcuların müsabaka başından sonuna kadar tribünden takip ettiği Güneysuspor ile oynanan müsabakada şampiyonluk turu atan bir diğer Yozgat takımı Yozgat Bozokspor’un şampiyonluklarından dolayı kutladılar.