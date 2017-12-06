-Yozgat Bozok Ankara yolcusu

Kulüp Başkanı Cenker Doğan, grup müsabakalarına katılmak üzere alt yapılarının Ankara’ya gideceğini söyledi. Konya Selçuklu Belediyespor, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Karşıyaka Belediyespor takımlarının katılımı ile turnuvanın gerçekleştirileceğini dile getiren Doğan, takımının Antrenör Enis Atmaca gözetiminde sahaya çıkacağını ifade etti. Güçlü ekipler ile karşılaşacakları turnuvada toplayabildikleri kadar çok puan toplamaya çalışacaklarının altını çizen Doğan, ‘’Alt yapı düzeyinde düzenlenecek olan bu turnuvada alacağımız her puan, bizim A takımımıza da puan olarak dönecek. Bu nedenle genç oyuncularımız bu turnuvaya iyi hazırlandılar’’ dedi.

Ankara’da düzenlenecek olan müsabakalarda genç oyuncuların durumlarını da görme fırsatı bulacaklarına vurgu yapan Doğan, ‘’Bu turnuva ile Yozgatlı gençlerimizin neler yapabileceğini izle fırsatımız olacak. Hem onlar tecrübe kazanacaklar hem de bizler onlar için gelecek planlaması yapacağız’’ diye konuştu.