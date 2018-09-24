YOZGAT BİRLİK OLDU

YOZGATSPOR taraftarları deplasmanda takımı deplasmanda yalnız bırakmadı. Sezon öncesinde oynadığı hazırlık maçları ve kupanın ilk turunda ortaya koyduğu perormans ile takımın bu sezonda umduğunu bulamayacağı endişesi taşıyan taraftar gdupları buna rağmen deplasmana gitmekten geri kalmadı. Maç bitiminde taraftarlar, takım oyuncularını tribüne çağrıp tezahürat yaptı.

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grupta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yozgatspor, deplasmanda Çankırıspor’u 3-1 yenerek lige galibiyet ile başladı. Müsabakaya hızlı başlayan kırmızı siyahlı ekip, ilk dakikalardan itibaren rakip kalede gol aramaya başladı. 15. dakikada gelişen Yozgatspor atağında sağ kanattan Çankırıspor ceza sahasına gönderilen topa Hüseyin’den önce Emirhan müdahale edince Yozgatspor mutlak golden oldu. 17. dakikada Yozgatspor kontra atağında ceza sahası dışından çekilen sert şutu, Çankırıspor kalecisi güçlükle kornere çeldi. 18. dakikada Burak Emre Kayan’ın kornerden ceza sahasına gönderdiği topa kimse dokunamayınca Yozgatspor bir golden daha oldu. 25. dakikada gelişen Çankırıspor kontra atağında Yozgatspor defansının arkasına atılan topla buluşan Oğuzcan ‘a son anda Mert müdahale etti, Çankırı mutlak golden oldu. 28. dakikada Çankırıspor’dan Oktay kullandığı serbest vuruşta kaleye gönderdiği top doğrudan auta çıktı. 32. dakikada gelişen Yozgatspor atağında sağ kanattan Çankırıspor ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Hüseyin’in kafa şutu filelerle buluştu: 1-0 40. dakikada gelişen Çankırıspor atağında Tolga Karaca’nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1 43. dakikada Burak Emre Kayan’ın kornerden Çankırıspor ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Mert Özkan’ın kafa şutu üsten az farkla auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıda da Yozgatspor daha atak bir görüntü çizdi. 50. dakikada kaleci Cengiz uzun bir degaj kullandı Çankırıspor defansının arkasına düşen topu kapan Ezzy Priestley kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleciye nişanlayınca takımını mutlak golden etti. 53. dakikada Ezzy Priestley’in ortasında Hüseyin’den önce Çankırıspor defansı topu kornere çeldi.

63. dakikada kornerden Çankırıspor ceza sahasına yapılan ortayı defans uzaklaştıramada Mehmet Şükrü önünde kalan topu tekrar ceza sahasına gönderdi defanstan ileri çıkan mert Özkan’ın kafa şutu filelerle buluştu: 2-1 85. dakikada Yozgatspor atağında Ofayst diye rakip defans durdu, Hüseyin oyunu devam ettirdi, karşı karşıya kaldığı kalecinin altından meşin yuvarlağı filelere bıraktı: 3-1

Kırmızı siyahlı ekip aldığı bu galibiyet ile sezona üç puan ile başladı.

