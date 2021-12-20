Yozgat Belediyesi iyi başladı

Yozgat Belediyesi öncülüğünde bu sezon ilk defa İkinci Lig’de mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı ilk müsabakasında gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakaya hızlı başlayan taraf Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı oldu. Rakibi karşısında ilk dakikalardan itibaren baskılı bir oyun ortaya koyan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı, hem ofansta hem de defansta etkili bir oyun ortaya koyarak rakibi ile arasındaki sayı farkını ilk dakikalardan itibaren açmaya başladı. Müsabakanın ilk devresini Gaziantep Hentbolspor karşısında 19-8 önde tamamlayan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü korudu. Müsabakanın ikinci yarısında Antrenör Ozan Salep genç oyuncularını sahaya sürerken onlarda gösterdikleri performans ile göz doldurdular. Müsabakanın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı sahadan 39-22 galip ayrılmayı başardı. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakayı Ebubekir Boyraz Ömer Turan hakem ikilisi yönetti. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımında Alirıza Ertürk ile Salih Aktaş attıkları 7’şer gol ile takımlarının en golcü isimleri olurken, Alperen Düzcan, Murat Sekmen 5’er, Hüseyin Önal, Nuri Şahin 4’er, Erdem Küçük 3, Mehmet Ali Tekin ve Samet Çelik ise 2’şer gol atarak takımlarının galibiyetine katkı sundular. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımında Erdem Küçük, Hüseyin Önal ve Alirıza Ertürk iki dakika cezası alırken Erdem Küçük, Mehmet Ali Tekin ve Alirıza Ertürk sarı kart gördü. •RABİA ŞAHİN•