Yozgat Belediyesi çalışıyor

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı Antrenörü Ozan Salep, geçtiğimiz sezon şansız bir şekilde kaybettikleri şampiyonluk şansını bu sene yakalamak için yoğun bir şekilde antrenman çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Hem iç transferde hem de dış transferde bir çok oyuncuyu renklerine bağladıklarını dile getiren Salep, ‘’Yeni sezonda hedefimiz Birinci Lige yükselmek olacak. Yozgat Belediyesi öncülüğünde bu sezon Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele edeceğiz. Şampiyon olabilmek için takımımıza yeni oyuncuları da kattık. Şuanda Rıza Kayaalp Spor Salon’unda yeni sezon hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ligin başlama tarihinin belirleneceği güne kadar da hem kondisyon hem de teknik ve taktik çalışmalar yapacağız. Lig tarihi başlama tarihi belli olup fikstür çekildikten sonra da çalışmalarımızı ona göre planlayacağız. Hedefimiz şampiyonluk ve bunu da başaracak güce sahibiz’’ dedi.