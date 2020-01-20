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Yozgat Belediyesi arayı açıyor

YOZGAT Amatör Küme U14 Futbol Ligi’nde Yozgat Belediyesi Bozokspor namağlup olarak yoluna devam ederken, rakipleri ile de arasındaki puan farkını açıyor.

Yozgat Belediyesi arayı açıyor

YOZGAT Amatör Küme U14 Futbol Ligi’nde Yozgat Belediyesi Bozokspor namağlup olarak yoluna devam ederken, rakipleri ile de arasındaki puan farkını açıyor.

20 Ocak 2020 Pazartesi 03:58
Yozgat Belediyesi arayı açıyor

Çadırspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Yozgat Belediyesi Bozokspor rakibini 11-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarıkaya Belediyespor ise konuk ettiği Sorgun Belediyespor’a 5-1 mağlup oldu. 

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Yozgat Belediyesi Arayı Açıyor
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