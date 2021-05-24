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Yozgat ASP’ye milli davet

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının üç oyuncusu 17 yaş kadın Hentbol milli takım kampına davet edildi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:23
Yozgat ASP’ye milli davet

Kaleci Sakine Doğan, Orta oyun kurucu Atiye Gülseven ve Pivot Semanur Buse Baran 27 Mayıs tarihinde başlayıp 1 Haziran tarihinde tamamlanacak olan 17 yaş yıldız milli takım kampına katılacak. 7-15 Ağustos 2021 tarihlerinde Litvanya'nın Klaipeda şehrinde düzenlenecek olan 2021- 17 Yaş Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacak olan Yıldız Kadın Milli Takımımız 27 Mayıs - 01 Haziran tarihlerinde Ankara'da THF Spor Kompleksinde kampa girecek. Milli takım kampına Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımından Kaleci Sakine Doğan, Orta oyun kurucu Atiye Gülseven ve Pivot Semanur Buse Baran’da katılırken, Antrenör Enis Atmaca ise misafir Antrenör olarak milli takım kampında yer alacak. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgat ASP’ye Milli Davet
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