Yozgat ASP’nin konuğu Aksaray

Ligin ilk yarısında güçlü rakibine şaibeli bir şekilde mağlup olan kırmızı siyahlı ekip bu müsabakanın rövanşında taraftarının da desteğini arkasına alarak sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Antrenörü Enis Atmaca, ligin ilk yarısının son haftasında Aksaray Belediyespor ile oynadıkları müsabakayı sonradan alınan bir karar ile kaybettiklerini söyledi. Bu müsabakanın rövanşında güçlü rakiplerini taraftarlarının da desteğini arkasına alarak kazanmak istediklerini dile getiren Atmaca, ‘’Aksaray Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Güçlü rakibimiz karşısında sahada iyi mücadele edip 2 puanı alan tarafın da bizim olacağımıza inancım tam. Biz kendi oyunumuzu yarın oynar, iyi savunma güçlü hücumlar ile rakibimizi Yozgat’tan puansız göndeririz’’ dedi.