Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yozgat ASP’nin konuğu Aksaray

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi‘nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda saat 14.00’da Aksaray Belediyespor’u konuk edecek.

26 Mart 2022 Cumartesi 00:40
Yozgat ASP’nin konuğu Aksaray

Ligin ilk yarısında güçlü rakibine şaibeli bir şekilde mağlup olan kırmızı siyahlı ekip bu müsabakanın rövanşında taraftarının da desteğini arkasına alarak sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Antrenörü Enis Atmaca, ligin ilk yarısının son haftasında Aksaray Belediyespor ile oynadıkları müsabakayı sonradan alınan bir karar ile kaybettiklerini söyledi. Bu müsabakanın rövanşında güçlü rakiplerini taraftarlarının da desteğini arkasına alarak kazanmak istediklerini dile getiren Atmaca, ‘’Aksaray Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Güçlü rakibimiz karşısında sahada iyi mücadele edip 2 puanı alan tarafın da bizim olacağımıza inancım tam. Biz kendi oyunumuzu yarın oynar, iyi savunma güçlü hücumlar ile rakibimizi Yozgat’tan puansız göndeririz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yozgat ASP’nin Konuğu AksarayIlerigazetesiMartCuma2022YozgatSorgunIleriGazeteHaberSporASP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çok amaçlı saha tamam
Çok amaçlı saha tamam
Engelliler Melikgazi’yi bekliyor
Engelliler Melikgazi’yi bekliyor
Kızların ilk hafta heyecanı
Kızların ilk hafta heyecanı
Amatöre devam
Amatöre devam
Voleybolda tek düşünce galibiyet
Voleybolda tek düşünce galibiyet
Sorgun Kaman’ı bekliyor
Sorgun Kaman’ı bekliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim