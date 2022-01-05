Yozgat ASP’den ziyaretler

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Kulüp Başkanı Musa Saydam, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü Genel Başkanı Fatih Pehlivan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür yardımcı hemşerimiz Şuayip Tuncal’ı ziyaret etti. İlk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız Kübra Yiğitbaşı'nı ziyaret eden Saydam, kulübün faaliyetleri hakkında bilgi verdikten sonra Kulüp atkısını hediye etti. Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Özel Kalem Müdürü ve Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanlığına Seçilen Fatih Pehlivan'ı makamında ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi veren Saydam, Pehlivan’a kendilerine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve toplum hizmetleri genel müdür yardımcı hemşerimiz Şuayip Tuncal’ı ziyaret eden Saydam Tuncal’a da kulüp atkısını hediye etti. Saydam, ziyaret ettiği yetkilileri 22-26 Ocak tarihleri arasında Yozgat’ta oynanacak olan Türkiye Kupası müsabakalarına da davet etti.