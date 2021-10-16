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Yozgat ASP’den Yozgatlılara çağrı

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda saat 14.00’da Artvin 7 Martspor ile karşı karşıya gelecek.

16 Ekim 2021 Cumartesi 00:51
Yozgat ASP’den Yozgatlılara çağrı

Dün Antrenör Enis Atmaca gözetiminde yaptığı antrenmanın ardından maç saatini beklemeye koyulan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek kendi evindeki ilk müsabakayı kazanmak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, iki sezondur mücadele ettikleri Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde bu sezon hedeflerinin üst sıraları zorlamak olduğunu söyledi. Bunun içinde taraftarların ve Yozgat halkının desteğine ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Atmaca, ‘’Bugün kendi evimizdeki ilk müsabakamıza çıkacağız. Burada Yozgatlıların ve taraftarlarımızın bizleri tribünlerden desteklemesini bekliyoruz. Yozgat halkının bize vereceği manevi destek ile sporcularımız moral bulacaktır ve sahada iyi bir mücadele örneği verecektir. Tüm Yozgat halkını bugün Artvin 7 Martspor ile oynayacağımız müsabakaya davet ediyorum’’ dedi. 

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