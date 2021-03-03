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Yozgat ASP’den teşekkür

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antalya Yozgatlılar Derneği’ne ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

03 Mart 2021 Çarşamba 00:45
Yozgat ASP’den teşekkür

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Başkanı Musa Saydam, geçtiğimiz hafta içerisinde Antalya Gazispor ile oynadıkları müsabaka öncesinde ve sonrasında Antalya’da yaşayan Yozgatlıların kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi. Saydam, Antalya Gazispor ile oynadıkları müsabakada kendilerini Antalya Yozgatlılar Derneği Başkanı Halis Esmer, Duykon Antalya İl temsilcisi Gökhan Korkmaz ve Duykon Denizli İl Temsilcisi Mustafa Yıldız’ın kendilerini karşıladığını ve hem konaklama hem de ağırlanma noktasında kendilerine büyük destek verdiğini dile getirdi. Saydam, ‘’Antalya Yozgatlılar Derneği Başkanı Halis Esmer, Duykon Antalya İl temsilcisi Gökhan Korkmaz, Duykon Denizli İl Temsilcisi Mustafa Yıldız, Business Hotel sahibi hemşerimiz Metehan Coşkun ve oğlu, Dünya Yemek Sahibi hemşerimiz Süleyman Demirdağ, Dernek yöneticileri Uğur Aydın ve İbrahim Cebeş’e çok teşekkür ediyorum. Antalya deplasmanında bizleri bir dakika olsun yalnız bırakmadılar ve her türlü ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum’’ dedi.  

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Yozgat ASP’den Teşekkür
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