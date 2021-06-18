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Yozgat ASP’den sezon değerlendirmesi

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Onursal Başkan Abdullah Neşeli, Kulüp Başkanı Musa Saydam, Antrenör Enis Atmaca ve sporcular ile birlikte geçtiğimiz sezonun değerlendirmesinin yaparken, takımın kurulmasındaki amaçlarını ve projeleri hakkında bilgiler verdiler.

18 Haziran 2021 Cuma 00:48
Yozgat ASP’den sezon değerlendirmesi

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sevgi Evlerinde düzenlenen basn toplantısında Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Bakanlıklarının faaliyeti olan Aile ve Çocuk alanında çok yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Sosyal yardım alanlarında da faaliyetlerinin bulunduğuna dikkat çeken Neşeli, ‘’Sadece faaliyetlerimiz sosyal yardımlardan ibaret değil, ayrıca çocuk ve gençlerimizin, ailelerimizin, spor, sanat, kültür ve eğitim alanında da gelişmeleri yönünde çalışmalarımız, gayretlerimiz devam etmektedir. Kulübümüzde bu çalışmalar kapsamında 2017 yılında oluşturulmuştur. Çocuklarımızın hayatlarına dokunmak, sokağın ve sosyal medyanın risklerinden korumak, sağlıklı gelişimleri ile birlikte milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek amacıyla kurduğumuz takımımızda, kurum bakımında olan çocuklarımız ile birlikte, şehit ve gazi ailesi çocuklar, sosyal ekonomik destek verdiğimiz ailelerin çocukları ile birlikte diğer aile çocuklarımızı kaynaştırarak başarılı bir kulüp olma yolunda ilerliyoruz’’ dedi. 2017 yılında bu hedeflerle kurdukları tamamı Yozgatlı çocuklardan oluşan takımlarının dört yılda Bölgesel ligden birinci lige yükselme başarısı gösterdiğinin altını çizen Neşeli, ‘’İlk defa mücadele ettiğimiz Birinci Lig’de hedefimize de büyük oranda ulaştık. Kendi alt yapımızdan yetişen yaş ortalaması 15-16 olan en genç bir takımla mücadele ettik ve bana göre büyük bir başarının altına da imza attık. Takımımızın bu başarısında emeği geçen başta kulüp başkanımız Musa Saydam ve Antrenörümüz Enis Atmaca olmak üzere bütün sporcularımıza teşekkür eder başarılarının da devamını dilerim. Ayrıca bizlerden desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, Milletvekillerimiz Bekir Bozdağ, Yusuf Başer’e, Valimiz Ziya Polat’a teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Kulüp Başkanı Musa Saydam ise 2017 yılında oluşturdukları takımlarının Bölgesel Ligden İkinci Lige oradan da Birinci Lige yükselme başarısı gösterdiğinin altını çizdi. Takımın oluşumunda Bakanlıklarının hizmet modelinden yararlanan aileler ve çocuklar ile birlikte diğer ailelerin çocuklarını buluşturmak üzere projelendirerek çıktıkları yolda başarılı sonuçlar aldıklarını ifade eden Saydam, ‘’Bu yolda tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 2020-2021 sezonunda ilk defa mücadele ettiğimiz bir ligde hedefimizi ligde kalmak olarak belirlemiştik ve tamamı kendi oyuncularımızdan oluşan takımımızla bunu da başardık. Geçen sezon tecrübe yılı olan takımımız ile yeni sezonda başarılı sonuçlar alarak ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz. Hedefimiz Süper Lige çıkmak ancak, şu anki imkanlarımız ile Süper Ligi maddi açıdan kaldırabileceğimizi düşünmüyorum. Ancak destekler bulmamız durumunda birkaç takviye ile takımımızın şampiyonluk mücadelesi vereceğine de inancımız tamdır. Geçtiğimiz sezon büyük bir başarının altına imza atan genç yeteneklerimiz milli takım hocaları tarafından da beğenildiler. Bu sene Litvanya’da yapılacak olan U17 Avrupa Şampiyonasının takımını oluşturmaya çalışan milli takım hocalarımız 4 kızımız ile birlikte Antrenörümüz Enis Atmaca’yı milli takım seçme kampına davet etti. 2 oyuncumuz Atiye Gülseven ile Semenur Buse Baran’ın milli takım kadrosuna dahil edilmesini bekliyoruz. Birinci Lige kadar tamamen kendi imkanlarımız ile liglerde mücadele ettik. Birinci Lige yükselmemizin ardından Yozgatlı hemşehrdilerimizin ilgi ve desteklerini gördük. Bizlere maddi ve manevi destek olan yerel yönetimler ve Yozgatlı federasyonlarımıza teşekkür ederim. Ayrıca sponsorumuz olan Kıta Lojistik’e de ayrıca teşekkürü bir borç biliriz’’ şeklinde konuştu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca İlkokul düzeyinde aldığı öğrencileri ile birlikte 2017 yılında Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bünyesinde toplandıklarını anlattı. Bu oyuncular ile birinci lige kadar yükseldiklerini hatırlatan Atmaca, şöyle konuştu; ‘’Geçen sezonu tecrübe yılı olarak gördük. Yeni sezonda da bu tecrübemiz ile mücadele edeceğiz. Yozgat Hentbol potansiyeli yüksek bir il bu potansiyeli de bizler en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. A takımda bulunan kızlarımız dışında da güçlü bir alt yapımız bulunuyor. Tamamı Yozgatlılardan oluşan takımımız ile yeni başarıların altına imza atacağımıza inanıyorum. Bizlere maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay olmak üzere, Yozgat Milletvekillerimiz Bekir Bozdağ, Yusuf Başer ve İbrahim Ethem Sedef’e, Yozgat Valimiz Ziya Polat’a, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’ye, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinciye, İstanbul, Antalya, Bursa Yozgatlılar Federasyonlarına ve DUYKON’a teşekkür ederiz.’’ Konuşmaların ardından Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli Kulüp Başkanı Musa Saydam’a teşekkür plaketi verdi. 

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Yozgat ASP’den Sezon Değerlendirmesi
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