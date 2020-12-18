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Yozgat ASP’de son hazırlıklar

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın Bolu Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Enis Atmaca gözetiminde sürdürüyor.

18 Aralık 2020 Cuma 00:44
Yozgat ASP’de son hazırlıklar

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yarın ligde çok zor müsabakalardan birine çıkacaklarını söyledi. Sakat oyuncularının fazla olmasına rağmen sahada ellerinden gelenin en iyisini yaparak güçlü rakiplerini yenmek istediklerini dile getiren genç Antrenör Atmaca, ‘’Yarı Bolu Belediyespor ile Rıza Kayaalp Spor Salon’unda karşı karşıya geleceğiz. Bu müsabakaya iyi hazırlandık. Ancak Buse ve Zeynep Bolu Belediyespor karşısında sakak sakat mücadele ederken, son haftaların formda isimlerinden Elif Conbolat kardeşimiz bu müsabakada yer alamayacak. Elif’in tedavisine başladık ve ne zaman tekrar takım ile çalışmalara başlayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Eksik oyuncularımıza rağmen ben takımımın sahadan galibiyet ile ayrılan taraf olacağına inanıyorum’’ dedi. 

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Yozgat ASP’de Son Hazırlıklar
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