Yozgat ASP Tekirdağ yolcusu

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde hafta başından buyana Tekirdağspor ile oynayacakları müsabakaya yoğun bir şekilde hazırlanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın deplasmanda karşılaşacakları rakiplerini yenerek ligde ilk galibiyetlerini almak istiyorlar. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Tekirdağspor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını ve güçlü rakiplerini yenmek için sahaya çıkacaklarını söyledi. Bugün Tekirdağ’a gideceklerini dile getiren Atmaca, ‘’Ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakibimiz karşında galibiyet için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kızlarımız sahada şimdiye kadar oynadıkları bütün müsabakalarda çok iyi mücadele ettiler, ancak rakiplerimiz çok güçlülerdi ve yedek oyuncularımızın bulunmaması bizi zorladı. Oyuncularımız sakatlanmalarına karşılık sakat sakat mücadele ettiler. Yarın deplasmanda oynayacağımız müsabakada da iki tane en önemli oyuncumuzun sakatlığı bulunuyor. Buse ve Zeynep arkadaşlarımız sakat olmalarına karşılık yarınki müsabakada sahadaki yerlerini alacaklar. Ben ellerinden gelenin en iyisini sahada yapacaklarına inanıyorum. Umarım sahadan galibiyet ile ayrılan taraf biz oluruz’’ dedi.