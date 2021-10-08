Yozgat ASP Rize yolcusu

Yeni sezona yarın oynayacağı Pazarspor ile başlayacak olan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini deplasmanda yenerek lige iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, uzun süredir hazırlandıkları yeni sezonun yarın başlayacağını söyledi. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini hatırlatan Atmaca, ‘’Takımımıza her zaman şampiyonluğa oynayan takımlarda mücadele eden ve onlarla şampiyonluklar yaşayan iki oyuncuyu da renklerimize bağlayarak gücümüze güç kattık. Yarın deplasmanda Pazarspor ile oynayacağımız müsabakada iki yeni transferimizde sahadaki yerlerini alacaklar. Aramızda milli takım kampına giden ve milli müsabakalara çıkan kendi kızlarımızda bulunuyor. Biz iyi bir kadroya ve ekibe sahiptik yeni gelen arkadaşlarımız ile birlikte daha da güçlendik. Hedefimiz üst sıraları zorlamak hatta Play-Off oynamak istiyoruz. Yarın deplasmanda ilk hafta müsabakasına çıkacağız. Pazarspor deplasmanı her zaman çok zor geçer. Bu zorlu deplasmanda sahadan galibiyet ile ayrılarak yeni sezona iyi bir başlangıç yapmayı istiyoruz. Bunu da başaracak güce sahibiz’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•