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Yozgat ASP puan istiyor

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın deplasmanda Mudanya Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

11 Aralık 2020 Cuma 00:01
Yozgat ASP puan istiyor

Mudanya Spor Salon’unda oynanacak olan saat 13.00’da başlayacak. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yarın deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden biri olan Mudanya Belediyespor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Güçlü rakiplerini yeneceklerine inandıklarını dile getiren Atmaca, takımının her geçen gün daha da iyiye gittiğini ve maç tecrübesi kazanmaya başladığını ifade etti. Müsabakalar oynadıkça takımının kendini topladığını ve kazanmaya da başladığının altını çizen Atmaca, ilk defa mücadele ettikleri lige kötü başlamalarına karşılık son iki haftada gösterdikleri performans ile büyük moral bulduklarını ve kendilerine olan güvenin yerine geldiğini vurguladı. Yarın Mudanya Belediyespor ile oynayacakları müsabakadan puan yada puanlar almak istediklerinin altını çizen Atmaca, bu müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını ve güçlü rakiplerinden istediklerini alarak Yozgat’a döneceklerini sözlerine ekledi. 

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Yozgat ASP Puan Istiyor
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