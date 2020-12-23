Yozgat ASP Maltepe’ye yöneldi

Celal Atik Spor Salon’unda Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışmalara başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Genlikspor takımı, ligin son haftasında İstanbul deplasmanında Maltepespor’u yenerek ligi galibiyet ile tamamlamak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Cumartesi günü Bolu Belediyespor ile oynadıkları müsabakada beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ancak bu maçı geride bıraktıklarını ve önlerinde Maltepe Belediyespor ile oynayacakları bir müsabaka bulunduğundu söyledi. Ligin ilk yarısının son haftasını galibiyet ile tamamlamak istediklerini dile getiren Atmaca, bunu başaracak güce sahip olduklarını sözlerine ekledi.