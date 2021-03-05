Yozgat ASP Gaziantep yolcu su

Hafta başından bugüne kadar Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile oynayacakları müsabakaya hazırlanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün son hazırlıklarını tamamladıktan sonra Gaziantep’e gidecek. Yarın ise müsabakanın oynanacağı Gaziantep Gazikent Spor Salon’unda son antrenmanını yapacak olan Yozgat temsilcisi daha sonra maç saatini beklemeye koyulacak. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Pazar günü deplasmanda Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Güçlü rakiplerini yenmek istediklerini dile getiren Atmaca, ‘’Eksik oyuncumuz bulunmuyor. Ancak hafif sakatlıkları bulunan oyuncularımız var. Onların da Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi ile oynayacağımız müsabakada sahada olmalarına engel bir durum yok. Güçlü rakibimiz karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inancımız tamdır. Ligin ilk yarısında Yozgat’ta oynadığımız müsabakada hakeminde etkisi ile şansız bir şekilde mağlup olmuştuk. Ancak Pazar günü bu müsabakanın rövanşını alacağımıza inanıyorum’’ dedi.