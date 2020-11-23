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YOZGAT ASP FARKI 35-13

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Ordu deplasmanında rakibini farklı yendi 35-13.

23 Kasım 2020 Pazartesi 00:38
YOZGAT ASP FARKI 35-13

 İlk defa bu sezon mücadele ettiği Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde ilk galibiyetini alan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Ordu’dan moralli döndü. Ordu Recep Kara Spor Salon’unda Emre Çetindemir, Kadir Bayram hakem ikilisinin yönettiği müsabakanın başından sonuna kadar Ordu Gençlerbirliği karşısında üstün oynayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibine 22 sayı fark attı. Hilal’in 17 sayı ile yıldızlaştığı müsabakaya yedek oyuncuları olmadan çıkan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, müsabakanın ilk dakikalarından itibaren Ordu Gençlerbiriği karşısında üstünlüğü ele geçirdi. Hem ofansta hem de defansta etkili olan Yozgat temsilcisi müsabakanın ilk yarısında rakip kaleye 15 gol bırakırken, kalesinde sadece 6 gol gördü. İlk yarıyı Ordu Gençlerbirliği karşısında 15-6 önde tamamlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabakanın ikinci yarısında da oyun hakimiyetini elinde tuttu. Rakibi karşısında özellikle Hilal ile üst üste goller bulan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı rakibini 35-13 yenerek hem ligdeki ilk galibiyetini aldı hem de moral buldu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı kalede Sakine, Hilal, Buse, Zeynep, Zehra, Elif, Nurcan 7’lisi ile oyuna başladı. Yedek oyuncusu bulunmayan temsilcimiz rakibi karşısında gösterdiği performans büyük beğeni topladı. 

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YOZGAT ASP FARKI 35-13
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