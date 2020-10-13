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Yozgat ASP EGO’ya yöneldi

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Ankara temsilcisi EGOspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

13 Ekim 2020 Salı 00:32
Yozgat ASP EGO’ya yöneldi

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakibini yenerek puan almak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Adana deplasmanında iyi mücadele etmelerine karşılık, bir oyuncusunun sakat ve yedek oyuncularının olmamasının sıkıntısını yaşadıklarını söyledi. Oyuna iyi başladıklarını başa baş bir oyun ortaya koyduklarını dile getiren Atmaca, ‘’Oyunun ikinci yarısında oyuncularım iyice yoruldular, yedek oyuncum yaş sınırlamasından dolayı olmadığı için oyuncularımı dinlendiremedim. Bu da ister istemez skora yansıdı. Birde en iyi oyuncularımdan biri olan Zeynep’in sakat sakat mücadele etmesi hamle şansımın olmaması bizim için bir handikap oldu. Ama bu müsabaka artık geride kaldı. Adana Adasokağı ile oynadığımız müsabaka sonrasında oyuncularıma bir günlük izin verdim ve dün itibariyle EGOspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık’’ dedi. 

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Yozgat ASP EGO’ya Yöneldi
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