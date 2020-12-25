Yozgat ASP Çalışıyor

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Enis Atmaca, bu haf ta sonu Araç Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın ertelenmesine karşılık oyuncularına izin vermediğini ve lig hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Araç Belediyespor müsabakasının ertelenmesinin ardından ligin ilk yarısının son haftasında deplasmanda Maltepespor ile oynayacakları müsabakaya yöneldiklerini dile getiren Atmaca, ‘’Ligin ilk yarısının son haftasında oynayacağımız Maltepespor müsabakasından sonra devre arasına gireceğiz. Bu nedenle Maltepespor ile oynayacağımız müsabakayı çok önemsiyoruz. Ligi ilk yarısını galibiyet ile tamamlayıp moralli bir şekilde devre arasına girmek istiyoruz’’ dedi.