Yozgat ASP Antalya’yı konuk ediyor

Ligde ilk dört haftalık bölümde şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ile karşı karşıya gelen ve sahadan mağlubiyetler ile ayrılan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün Antalya Gazispor’u yenerek hem ligdeki ilk galibiyetini almak hem de moral bulmak istiyor. Antrenör Enis Atmaca, bugün Yozgat’ta ki ikinci müsabakalarına çıkacaklarını ve Antalya Gazispor’un hafife alınacak bir takım olmadığını söyleri. Antalya temsilcisi ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarının altını çizen Atmaca, güçlü rakibimizi bu sefer yenerek ligde moral bulmak istediklerini belirtti.