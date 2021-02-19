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Yozgat ASP Antalya'ya bileniyor

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü deplasmanda Antalya Gazispor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Enis Atmaca gözetiminde sürdürüyor.

19 Şubat 2021 Cuma 00:18
Yozgat ASP Antalya'ya bileniyor

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda yoğun bir şekilde hazırlanan kırmızı siyahlı ekipte Antrenmanlara sakatlığı bulunan Hilal Polat katılmazken başarılı oyuncunun bu hafta Antalya Gazispor ile oynanacak olan müsabakada yer alıp almayacağı maç günü belli olacak. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, ligde üst üste şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ile karşı karşıya geldiklerini ve güçlü rakipleri karşısında iyi mücadele etmelerine karşılık istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Pazar günü deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden biri olan Antalya Gazispor ile karış karşıya geleceklerini hatırlatan Atmaca, ‘’Güçlü rakibimizi yenmek için bu müsabakaya iyi hazırlanacağız. Ancak takımımızda sakat oyuncularımızın çokluğu bizi düşündürüyor. Takımımızın en forma isimlerinden Hilal Doğan’ın Antalya deplasmanında oynayıp oynamayacağı henüz belli değilken, Atiye ise bileğindeki sakatlıktan dolayı zorlanıyor. Aynı şekilde Buse de kolundan sakat ve oda müsabakalarda zorlanarak oynuyor. Bu üç oyuncumun Pazar gününe kadar tam manasıyla iyileşmeleri bizim için çok iyi olacak. Kadromuzun darlığı bu sakatlıkları da peşinden getiriyor. Ancak Antalya deplasmanında sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve güçlü rakibimiz karşısında galibiyet ile ayrılacağız’’ dedi. 

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Yozgat ASP Antalyaya Bileniyor
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