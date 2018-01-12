Yorucu idman

Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladığı antrenmanda 5’e 2 pas çalışması, şut çalışması yaptı. Kenar orta çalışması da yapan Yozgatsporlu oyuncular antrenmanın en son 20 dakikasında ise dar alan çalışması yaptık. Oldukça yorucu geçen antrenman sonrasında oyuncular odalarına çıkarak dinlendiler.