Yönetimden destek ziyaretleri

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta lider Yozgatspor’da kulüp yöneticileri bürokrat ve bazı iş adamlarını gezerek Play-Offlar öncesinde hem görüş alışverişinde bulunuyor hem de destek istiyorlar.