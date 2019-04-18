Yönetimden destek ziyaretleri

Yozgatspor yöneticileri Hüseyin Tokat, Nuri Genç Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yozgat İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ile birlikte Eren Çorap, Garanti Giyim ve Özel Kazan firmalarını ziyaret ettiler. Play-Off müsabakaları öncesinde takıma destek isteyen kırmızı siyahlı ekibin yöneticileri ziyaretler sırasında 66 numaralı ziyaret ettikleri kişilerin isimlerinin yazılı olduğu formaları da hediye ettiler.
18 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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