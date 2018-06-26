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YÖNETiM TOPLANDI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor da hareketli saatler yaşanmaya başlandı.

YÖNETiM TOPLANDI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor da hareketli saatler yaşanmaya başlandı.

26 Haziran 2018 Salı 07:00
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YÖNETiM TOPLANDI

Geçtiğimiz hafta içerisinde Kulüp Başkanı Kazım Arslan, seçim sonrasında 25 Haziran Pazartesi gününden itibaren Yozgatspor ile ilgili çalışmalara başlayacaklarını söylemişti. Dün mevcut yönetim ve yönetime girmek için taahhütlerde bulunanlar Kazım Arslan başkanlığında toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda yeni yönetim belirlenirken, takımın da bu seneki yol haritası belirlendi. Bu gün yeni yönetimin basın aracılığı ile kamuoyuyla paylaşılacağı, ayrıca iç transfer çalışmalarında da daha önceden görüşülen isimleri Yozgat’a davet edilip anlaşma sağlanacağı öğrenildi. 

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