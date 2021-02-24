Yönetim toplandı

Ligde en son Kahtaspor ile oynanan ve Kahtaspor’un 2-1 galibiyeti ile sonuçlanan müsabaka sonrasında toplanan kırmızı siyahlı yönetim teknik direktör Memduh Fidan ile yolların ayrılmasına karar vermişti. Memduh Fidan ile yolları ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışına giren kırmızı siyahlı yönetim dün akşam kulüp binasında toplanarak takımın geleceği ve yeni teknik adam konusunda fikir alışverişinde bulundu. Yeni teknik direktörün görevine başlayıncaya kadar takımı kaleci Antrenörü Hasan Sarıkaya’nın çalıştıracağı öğrenildi.