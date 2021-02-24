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Yönetim toplandı

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’da yönetim dün akşam kulüp binasında toplanarak durum değerlendirmesi yaptı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 00:08
Yönetim toplandı

Ligde en son Kahtaspor ile oynanan ve Kahtaspor’un 2-1 galibiyeti ile sonuçlanan müsabaka sonrasında toplanan kırmızı siyahlı yönetim teknik direktör Memduh Fidan ile yolların ayrılmasına karar vermişti. Memduh Fidan ile yolları ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışına giren kırmızı siyahlı yönetim dün akşam kulüp binasında toplanarak takımın geleceği ve yeni teknik adam konusunda fikir alışverişinde bulundu. Yeni teknik direktörün görevine başlayıncaya kadar takımı kaleci Antrenörü Hasan Sarıkaya’nın çalıştıracağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Yönetim Toplandı
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