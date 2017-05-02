Yönetim taraftarla buluştu

Yozgat ve Ankara’da bulunan taraftar gruplarının liderleri ile diğer temsilcilerini kulüp binasında kabul eden Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’a kırmızı siyahlı kulübün Asbaşkanı Ahmet Akgün de eşlik etti. Taraftarlar, Yozgatspor’un önümüzdeki sezon şampiyonluk turunu atıp, bir üst lige çıkmasını istediklerini belirterek, üzerlerine düşen görevi yapacaklarını, herkesin de taşın altına elini koyması gerektiğini söylediler. Başkan Kazım Arslan ise, Yozgatspor’da görev almak isteyenlere kapılarının açık olduğunu, ancak nasıl bir katkı sağlayabileceğini de bilmek durumunda olduklarının altını çizdi. Arslan, ‘’Bazen birileri çıkıp, hariçten bir şeyler söylüyor. Biz de varsa talipli gelsin devredelim diyoruz ama kimse gelmiyor. Bazıları da bu çağrımızı farklı yorumlayıp, takımın, kulübün sahipsiz kaldığını yaymaya kalkıyor. Bu kulüp sahipsiz değildir, en iyi şekilde de yönetiliyor. Herkes gibi bizlerde hata yapabiliriz. Hatalarımızdan ders çıkartıp, tekrarlamamaya özen gösteriyoruz. Yozgatspor için, bizim için şampiyonluktan ötesi başarı değil. Başarılı olmak için çalışıyoruz’’ dedi.