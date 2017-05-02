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Yönetim taraftarla buluştu

02 Mayıs 2017 Salı 23:59
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Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK kulüp başkanı Kazım Arslan ve yönetim kurulu üyeleri kırmızı siyahlı renklere gönül veren Yozgatspor taraftarları ile kulüp binasında bir araya gelerek takımın geleceğini masaya yatırdılar.

Yönetim taraftarla buluştu
Yozgat ve Ankara’da bulunan taraftar gruplarının liderleri ile diğer temsilcilerini kulüp binasında kabul eden Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’a kırmızı siyahlı kulübün Asbaşkanı Ahmet Akgün de eşlik etti. Taraftarlar, Yozgatspor’un önümüzdeki sezon şampiyonluk turunu atıp, bir üst lige çıkmasını istediklerini belirterek, üzerlerine düşen görevi yapacaklarını, herkesin de taşın altına elini koyması gerektiğini söylediler. Başkan Kazım Arslan ise, Yozgatspor’da görev almak isteyenlere kapılarının açık olduğunu, ancak nasıl bir katkı sağlayabileceğini de bilmek durumunda olduklarının altını çizdi. Arslan, ‘’Bazen birileri çıkıp, hariçten bir şeyler söylüyor. Biz de varsa talipli gelsin devredelim diyoruz ama kimse gelmiyor. Bazıları da bu çağrımızı farklı yorumlayıp, takımın, kulübün sahipsiz kaldığını yaymaya kalkıyor. Bu kulüp sahipsiz değildir, en iyi şekilde de yönetiliyor. Herkes gibi bizlerde hata yapabiliriz. Hatalarımızdan ders çıkartıp, tekrarlamamaya özen gösteriyoruz. Yozgatspor için, bizim için şampiyonluktan ötesi başarı değil. Başarılı olmak için çalışıyoruz’’ dedi.

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