Yönetim tamam

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan yeni yönetim kurulu üyelerini kamuoyuna tanıttı. Yozgat Belediye Meclisi Salonunda gerçekleşen toplantıda Kulüp Başkanı Kazım Arslan, yeni yönetim kurulu üyelerinin takdimini yaptı. Bu sene kamuoyunun beklenti ve taleplerini de dikkate alarak yönetimde açılım yaptıklarını ve 23 isimi Yozgatspor yönetimine dahil ettiklerini söyleyen Başkan Arslan “Kulübümüzün başkan yardımcılığını Muammer Yanık, saymanlık görevini Ahmet Akgün, futbol şube sorumluluğunu Mehmet Yemenoğlu, genel kaptanlık görevini ise Hakan Hamza Şöhret üstlenecek” dedi. Yozgatspor’un 23 kişiden oluşan yeni yönetim listesindeki üyeler ise şu isimlerden oluştu:

İskender Nazlı, İbrahim Serdar Güder, Zafer Özışık, Şenol Ayaroğlu, Seyfi Çelikkaya, Onur Kaytan, Murat Çalışkan, Alp Sinan Ertürk, Oktay Yıldırım, Ömer Faruk Erbek, Nuri Genç, Hüseyin Tokat, Ahmet Eryaşar, Sinan Çelik, Mehmet Erol, Muhammed Emin Erbek, Kadir Arslan, Ahmet Keskin.

