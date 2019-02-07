Yönetim ile takım buluştu

Son iki haftada alınan mağlubiyetlerin ardından Yozgat Belediye Başkanı ve Yozgatspor Kulüp başkanı Kazım Arslan ile birlikte yönetim kurulu üyeleri kulüp binasında teknik direktör İbrahim Baş, Antrenörler ve futbolcular ile birlikte toplantı düzenlendi. Takıma olan güven duygusunu dile getiren Kulüp Başkanı Kazım Arslan, ‘’İnşallah sezon sonu istediğimiz yerde şampiyonlukla sonuçlanmasını istiyoruz’’ dedi.